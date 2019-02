Bei einem Festival Backstage-Luft schnuppern. Im Klettergurt die Wände hochgehen. Testen, welche vielfältigen Berufsbilder und Entwicklungsmöglichkeiten es im Landkreis Bad Kissingen gibt. Das alles und noch mehr kommt auf den JobBlogger (m/w/d) 2019 zu. Aktuell sucht der Landkreis Bad Kissingen noch nach Kandidaten, bewerben kann man sich bis zum 31. März unter www.jobblogger-kg.de.

Innerhalb von 20 Wochen wird der/die Blogger/in 20 Jobs in verschiedenen Unternehmen testen und darüber berichten. Dabei wird er/sie in kurzer Zeit neue Erfahrungen sammeln, mit denen man auf dem Arbeitsmarkt punkten kann. Die Branchen, in die der JobBlogger schnuppern wird, sind breit gefächert.

Auch Freizeit ist wichtig

Daneben stehen Freizeitaktivitäten auf dem Programm. Im Sinne der "Work-Life-Balance" soll gezeigt werden, was der Landkreis nach Feierabend zu bieten hat. Heißt: Der JobBlogger wird Freizeitangebote testen und Veranstaltungen besuchen. Selbstverständlich gibt es dafür Freikarten, auch für eine Begleitperson. Außerdem stehen in diesem Jahr auch Vereine und deren Angebot auf dem Programm. Denn in diesem Bereich hat die Region für alle Geschmäcker etwas zu bieten.

Berichtet wird darüber in einem Blog, aber auch auf Instagram und Facebook, mit Texten, Bildern und Videos. Außerdem wird der/die JobBlogger/in der Region und deren vielfältigen beruflichen Möglichkeiten ein Gesicht geben. Die Tätigkeit wird vergütet. Fest steht schon jetzt: Direkt zum Start des Projekts wird der JobBlogger als Helfer hinter die Kulissen des "Ab geht die Lutzi"-Festivals in Rottershausen schauen - Backstage-Eindrücke inklusive. Außerdem geht es zum Klettern oder in eine Zahnarztpraxis.

Wer wird gesucht? Gesucht wird eine junge Frau/ein junger Mann ab 18 Jahre, vielseitig interessiert, mit einem Faible für Social Media und vielleicht auch schon ersten Erfahrungen im Bloggen. Mitzubringen sind Kontaktfreudigkeit, Aufgeschlossenheit und eine gesunde Portion Neugier auf Herausforderungen. Der Zeitraum ist voraussichtlich von Juni bis Oktober dieses Jahres. Im Anschluss gibt es natürlich ein Praktikumszeugnis, das noch einmal alle Firmen listet sowie auf die Tätigkeit verweist. Das vollständige Anforderungsprofil und weitere Infos zur Bewerbung gibt es unter www.jobblogger-kg.de/bewerbung. Bewerbungsschluss ist der 31. März 2019.

Nicht nur potentielle Blogger/innen sind gefragt, auch Unternehmen und Vereine können sich für das Projekt anmelden und zeigen, was sie zu bieten haben. Auch sie können sich auf www.jobblogger-kg.de informieren und bis zum 15. April für das Projekt anmelden. Bei Fragen steht Projektmanagerin Anke Barthel zur Verfügung (Tel.: 0971/801 51 90, jobblogger@kg.de. Das Projekt ist eine Initiative des Landkreises Bad Kissingen und verknüpft die Themen Berufsorientierung und Fachkräftenachwuchs mit Standortmarketing. red