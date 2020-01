Kandidaten der Freien Wähler stellen sich vor

Zu ihren Wahlversammlungen laden die Freien Wähler am Mittwoch, 5. Februar, um 19 Uhr in den Brauerei-Gasthof Hellmuth nach Wiesen, am Donnerstag, 6. Februar, um 19 Uhr nach Unnersdorf ins Feuerwehrhaus, für Unnersdorf, Neubanz und Hausen, am Freitag, 7. Februar, um 19 Uhr nach Uetzing in den Landgasthof "Zum Kutscher" für Uetzing, Gößmitz, Weisbrem, Serkendorf ein. Am Sonntag, 9. Februar, findet ein Frühschoppen um 10.30 Uhr im Gasthof "Zur schönen Schnitterin" in Romansthal statt. red