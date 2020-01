Kandidaten der Freien Wähler stellen sich vor

Zu einer Wahl-Informationsveranstaltung laden die Freien Wähler Teuschnitz am heutigen Dienstag um 19 Uhr in den Pfarrsaal in Wickendorf ein. Sie wollen ihren Bürgermeisterkandidaten und die Stadtratskandidaten vorstellen. Darüber hinaus werden sie die kommunalpolitischen Vorhaben und Vorstellungen für die nächsten Jahre darlegen. Die nächste Gelegenheiten, mit den Freien Wählern Teuschnitz ins Gespräch zu kommen, ist am Dienstag, 11. Februar, ab 11 Uhr im Schützenhaus Haßlach und am Dienstag, 18. Februar, ab 19 Uhr im Pfarrheim Teuschnitz. red