Kandidaten bestimmt

Die Stadtratsnominierungs-Versammlung der Freien Wähler/Christlicher Bürgerblock CBB findet am Mittwoch, 18. Dezember, statt. Treffpunkt ist um 19.30 im Europahaus am Viehmarkt in Hammelburg. Zu dieser Versammlung können die Kandidaten und Mitglieder des Christlichen Bürgerblock CBB sowie Gäste kommen, heißt es in der Pressemitteilung. sek