Kanalsystem Baiersdorf: Jan Riedel bringt Robert Hümmer auf die Palme

stö



In Baiersdorf sollen im Rahmen der Dorferneuerung die beiden Kreisstraßen, die Mainecker und die Altenkunstadter Straße, saniert werden. Was liegt da näher für die Gemeinde, als die Kanäle und Wasserleitungen gleich mit zu erneuern?Am Dienstagabend legte Diplom-Ingenieur Sebastian Bojanowski von der Planungsgruppe Strunz aus Bamberg dem Gemeinderat ein Konzept für die Abwasseranlage vor. Das modifizierte Mischsystem, das derzeit in Baiersdorf gilt, bleibt demnach erhalten. Nur zukünftige Baugebiete sollen im Trennsystem erschlossen werden.Eine komplette Umstellung auf ein Trennsystem würde Kosten von 2,7 Millionen Euro verursachen. Die vom Experten vorgestellte Lösung hingegen kommt die Gemeinde um rund zwei Drittel günstiger. "Die Kosten liegen nur bei 936 000 Euro", sagte der Referent. Eine Kanalbefahrung hatte ergeben, dass sich die Mischkanäle noch in einem relativ guten Zustand befinden. Als eher schlecht bezeichnete er den Zustand der Regenwasserkanäle. "Neben zahlreichen verschobenen Rohrverbindungen finden wir schadhafte Anschlüsse, Rissbildungen und mit Rohrbruch einhergehende Infiltration", erklärte der Fachmann. Dass die Maßnahme nötig ist, darin waren sich alle einig. aber ein Gesamtkonzept für Baiersdorf wurde von mehreren Räten vermisst. Als dann auch noch Jan Riedel (FBO) von einer "Salamitaktik" sprach und sich zu unsachlichen Angriffen auf den Bürgermeister und die Verwaltung verstieg, platzte Bürgermeister Robert Hümmer CSU ) der Kragen. Kurzerhand erklärte er den Tagesordnungspunkt für beendet. Zu einer Abstimmung kam es nicht mehr.