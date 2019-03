Kanalsanierung, vierter Teil

Im Oberhaider Ortsteil Staffelbach gehen die Kanalsanierungsarbeiten weiter. In den kommenden Monaten werden die schadhaften Abwasserkanäle im vierten Sanierungsabschnitt erneuert. Der Bauabschnitt umfasst etwa 150 Meter Mischwasserkanäle in der Siedlung sowie einzelne Kanalhausanschlussleitungen, die vom Hauptkanal bis zur Grundstücksgrenze erneuert werden, teilt die Gemeinde mit.

Im Zuge dieser Tiefbaumaßnahme wird auch die alte Wasserleitung erneuert. Ausführend ist die Firma Newo-Bau aus Theres-Horhausen. Bereits im Vorfeld wurde die Baumaßnahme bei einer Bürgerinformation durch Ingenieur Steffen Kahl von der Weyrauther Ingenieurgesellschaft aus Bamberg vorgestellt und den Bürgern näher erläutert. Die Bauarbeiten beginnen ab Mitte April im Bereich zwischen der Einmündung Schwarzenstraße und der Röthenstraße mit der Erneuerung der Kanäle.

Ab Juni sollen dann die Bauarbeiten zur Erneuerung der Wasserleitung im Bereich der Einmündung in die Haßfurter Straße beginnen. Sie laufen dann abschnittsweise in Richtung Norden. Weiterhin wird die Ortsbeleuchtung in dem Straßenzug erneuert und auf LED-Technik umgestellt. Auch werden Leerrohre für eine spätere Versorgung mit Highspeedkabel vorgesehen. Im Anschluss an die Rohrleitungsbauarbeiten wird die Asphaltdecke über die gesamte Straßenbreite erneuert.

Bürgermeister Carsten Joneitis zeigte sich erfreut, dass man nach der Komplettsanierung der Gemeindestraße auf dem neuesten Stand der Technik sei. Die Gesamtkosten für den vierten Sanierungsabschnitt der Gemeindestraße Siedlung belaufen sich auf rund 700 000 Euro. Damit folgt die Gemeinde ihrem Plan, sich stückweise durch die Kanalsanierung zu kämpfen. Bislang wurden im Ortsteil Staffelbach in den vergangenen vier Jahren rund 1,3 Millionen Euro für die Kanalsanierung investiert. red