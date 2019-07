Im Zuge der Sanierungsarbeiten an der Coburger Kanalisation ist es notwendig, in engen und stärker verkehrsbelasteten Straßenbereichen verschiedene Arbeiten in der Nacht auszuführen. So werden im Bereich Löwenstraße/Hindenburgstraße/Mohrenstraße ab Montag, 29. Juli, jeweils von 22 Uhr an für circa eine Woche Kanalsanierungsarbeiten durchgeführt, teilt der CEB mit. red