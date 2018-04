Kanalnetz der Gemeinde Trebgast wird überprüft

Die Gemeinde Trebgast ist seit 2015 dabei, ihr Kanalnetz nach der Eigenüberwachungsverordnung (EÜV) befahren und überprüfen zu lassen. In diesem Jahr erfolgen die Befahrungen der Hauptleitungen in den Abschnitten II (Sommeracker), III (Gartenstraße) und IV (Bergstraße).



408 Haushalte betroffen

Die Arbeiten werden in der Zeit vom 23. April bis 18. Mai von der Firma Drechsler durchgeführt. Betroffen sind in diesem Bereich auch 408 Hausanschlüsse. Für die Gemeinde belaufen sich dabei die Gesamtkosten auf 25 908 Euro netto. Die davon betroffenen Grundstückseigentümer werden eine Woche vor der Befahrung schriftlich informiert. Erforderliche Hausanschlussprüfungen müssen von den Eigentümern in Eigenverantwortung veranlasst werden und können nach Absprache mit der Firma Drechsler bei dieser Gelegenheit mit durchgeführt werden. Die Verwaltung wird sich bei der ausführenden Firma noch nach den Kosten für Privatleute erkundigen.



Nebel aus dem Kanal

In der Lindauer Straße müssen ab sofort ganztägig "Signalnebelberauchungen" durchgeführt werden. Durch diese Untersuchung treten Rauch- beziehungsweise Nebelschwaden aus dem öffentlichen Kanal und in den privaten Anschlussleitungen auf. Dieser Nebel ist ungefährlich. Im Zuge der Arbeiten entstehen unter gewissen Umständen Verkehrseinschränkungen.

Die wasserrechtliche Erlaubnis für das Einleiten von Misch- und Regenwasser aus der Kanalisation der Gemeinde Trebgast in den Weißen Main, einen Graben zum Weißen Main, und den Forellenbach wurde durch einen Bescheid des Landratsamtes vom März 1998 bis zum 30. Juni 2018 befristet. Eine Frist zur Verlängerung wird nicht gewährt.

Auf Nachfrage beim Wasserwirtschaftsamt kann die Rohrnetz-Berechnung aus 1996 nicht übernommen werden. Das heißt, es muss eine hydraulische Neuberechnung erfolgen. Dafür fallen je 40 Stunden für Ingenieur- und Zeichner-Leistungen an. Das Gremium beauftragte das Technische Büro Werner in Eltmann, die wasserrechtliche Erlaubnis für 2948 Euro und die hydraulische Berechnung zum Pauschalpreis von 4000 Euro zu erstellen.

Keine Einwände hatte der Trebgaster Gemeinderat gegen den Antrag von Ulrich und Birgit Richter auf Anbau eines Wintergartens. hd