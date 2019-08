Von Montag, 12., bis einschließlich Samstag, 24. August, finden in Trieb Kanalinspektionsarbeiten statt. Dabei sind hauptsächlich die Karolinenstraße und der Von-Malsen-Ring betroffen. Die Stadtverwaltung Lichtenfels bittet um Verständnis dafür, dass es in diesem Zeitraum zu Verkehrsbehinderungen in den genannten Straßenabschnitten kommen kann. red