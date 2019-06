Der Gemeinderat berät in seiner Sitzung am Montag, 3. Juni, um 19 Uhr unter anderem über die Ausschreibung der Kanaluntersuchung im Unteren Dorf und die Anbindung der Bushaltestelle an der B 303 an den Radweg. Außerdem stehen die Straßenbeleuchtung in Feldbuch und Beschaffungen für die Feuerwehr auf der Agenda. red