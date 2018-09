Kanal wird untersucht

Für weitere Untersuchungen im Kanal ist der Einsatz des Kanal-TV-Fahrzeugs notwendig. Der Lkw wird vom 5. September bis 19. Oktober zwischen 7.30 und 17 Uhr in der Zwingergasse, Schulgasse und Kirchgasse im Einsatz sein. Der Wagen steht wechselnd im Bereich der Schulgasse Übergang Kirchgasse und dem Rathausplatz. Die Arbeiten werden von den städtischen Mitarbeitern der Kläranlage erledigt. "Die Stadt Bad Kissingen versucht die Geräuschbelastung so gering wie möglich zu halten", heißt es in der Pressemitteilung. Wegen des Fahrzeug-Einsatzes sei jedoch mit Durchfahrtseinschränkungen zu rechnen. Es könne zu Verkehrsbehinderungen für Anwohner und Lieferverkehr kommen. sek