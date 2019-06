Kanal wird neu verlegt

Ab Dienstag, 11. Juni, werden in einem Teilabschnitt ab der Weberstraße bis zur Kobelstraße in Hammelburg die Entwässerungsleitungen ausgetauscht bzw. neu verlegt. Der Baubeginn liegt im Kreuzungsbereich der Weber- zur Rappertstraße. Für die Dauer der Anschlussarbeiten der neuen Entwässerungsleitung an den bestehenden Kanal ist die Durchfahrt der Weberstraße in diesem Bereich nicht möglich.

Vollsperrung

Wie das Städtische Bauamt mitteilt, ist eine Vollsperrung für den Verkehr im Zeitraum von Donnerstag, 13., bis Freitag, 21. Juni, erforderlich. Die Umfahrung muss über innerstädtische Straßen erfolgen. Das Bauamt weist in seinem Pressetext jedoch darauf hin, dass Lkw-Fahrer dabei berücksichtigen müssen, dass die Bahnunterführung in der Sees-hofer Straße nicht von allen Lkw unterquert werden kann. Radfahrer und Fußgänger können den Gehweg im Baustellenbereich benutzen. red