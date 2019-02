Kanal-TV-Untersuchung am Marktplatz

Für weitere Untersuchungen im Kanal ist der Einsatz des Kanal-TV-Fahrzeuges notwendig. Dieses steht hierfür am Marktplatz/ Ecke Badgasse oder am Marktplatz/ Ecke Untere Marktstraße. Der Lkw wird dazu in der Zeit von Montag, 25. Februar, bis einschließlich Freitag, 1. März, zwischen 7.30 und 16.30 Uhr im Einsatz sein. Er muss aus technischen Gründen in unmittelbarer Nähe zum Kanalschacht stehen. Die Arbeiten, die städtische Mitarbeiter der Kläranlage durchführen, können nicht bei Minustemperaturen, Regen oder Schnee vorgenommen werden. Durch den Einsatz des Fahrzeuges ist mit Durchfahrtseinschränkungen zu rechnen. Es kann zu Verkehrsbehinderungen für Anwohner und Lieferverkehr kommen. Um gegenseitige Rücksichtnahme und Verständnis wird gebeten. sek