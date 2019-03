Kanal-TV im Einsatz

Für weitere Untersuchungen im Kanal ist der Einsatz eines Kanal-TV-Fahrzeugs am Marktplatz und in der Oberen Marktstraße notwendig. Der Lkw wird dazu in der Zeit von Donnerstag, 21. März , bis einschließlich Donnerstag, 25. April, zwischen 7 und 16. 30 Uhr im Einsatz sein. Tageweise kommt vor Beginn der Untersuchungen das Kanal-Reinigungsfahrzeug zum Einsatz. Die Arbeiten werden von den Mitarbeitern des städtischen Abwasserbetriebs durchgeführt. Sie versuchen die Geräuschbelastung so gering wie möglich zu halten. Durch den Einsatz der Fahrzeuge ist mit Durchfahrtseinschränkungen zu rechnen. Es kann zu Verkehrsbehinderungen für Anwohner und Lieferverkehr kommen, um Verständnis wird gebeten. red