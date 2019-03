Kanadas wilder Westen

Die Erhabenheit der Natur im Westen Kanadas, das sind traumhafte Weiten mit unberührten Naturlandschaften von einer Vielfältigkeit, wie sie anderswo kaum anzutreffen ist. Endlose Prärien, riesige Wälder und Tundren, durchzogen von mächtigen Wildwasserflüssen und Strömen, sowie majestätische Bergketten mit großen Gletscherfeldern. In diese Landschaft entführt ein Vortrag der VHS Stadtsteinach am Donnerstag, 4. April , um 19 Uhr in der Grund- und Mittelschule Stadtsteinach (Medienraum) statt. Auf dem Weg von Calgary über Banff, Jasper und Kamloops geht es vorbei an atemberaubenden Nationalparks. Vancouver, das Juwel British Columbias, wird außerdem gezeigt. red