Kampflose und dramatische Übergabe Erlangens 1945

Ein dreiviertel Jahrhundert ist seit Ende des Zweiten Weltkriegs vergangen. Knapp vier Wochen vor der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht (8. Mai 1945) ging das dunkelste Kapi-tel der deutschen Geschichte für die Erlanger zu Ende: Die Hugenottenstadt wurde den US-Truppen von Oberstleutnant Werner Lorleberg kampflos übergeben.

Aus diesem Anlass blickt der Chef des Stadtarchivs und Lorleberg-Experte, Andreas Jakob, auf die Apriltage 1945 in Erlangen zurück: "Am 15. April 1945 begannen die Amerikaner mit dem Beschuss der Stadt. Am Montag, 16. April, einem warmen Frühjahrstag ähnlich wie heuer, erwartete ein Großteil der Erlanger Zivilbevölkerung das Ende in den Haus- oder Luftschutzkellern. Tausende hatten in den Felsenkellern des Burgbergs Zuflucht gefunden. Da seit Beginn des Jahres kaum ein Tag ohne Luftalarme vergangen war, herrschte hier eine gewisse Routine beziehungsweise Fatalismus. Die US-amerikanischen Streitkräfte setzten zwei Ultimaten. Bis um 11 Uhr sollte sich der Kampfkommandant, Oberstleutnant Werner Lorleberg, zur Kapitulation bereiterklären. Diese erfolgte dann um etwa 11.30 Uhr vor dem Haus Spardorfer Straße 19. Da sich aber eine deutsche ,Kampfgruppe' in der Thalermühle zunächst weigerte, die Waffen zu strecken, sollte Lorleberg sie bis spätestens 14 Uhr zur Aufgabe bewegen, andernfalls würde die Stadt zusammengeschossen."

SS-Einheit leistet Widerstand

Jakob weiter: "Gefahr drohte aber auch von einer anderen Seite: In Tennenlohe stand eine kleine kampfstarke SS-Einheit, die später den Amerikanern noch heftigen Widerstand leistete. Ihr wäre es leichtgefallen, nach Erlangen vorzustoßen und die für die Kapitulation Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Der Kampfkommandant musste mit der Übergabe warten, bis die US-Truppen die Stadt erreicht hatten. Von diesen Ereignissen bekamen die Menschen in ihren Kellern wenig mit. Erst ab etwa 13.30 Uhr forderten Lautsprecherwagen und Blockwarte die Zivilbevölkerung auf Wunsch der Amerikaner auf, die Stadt zu verlassen und sich am Burgberg hinter ihre Linien zurückzuziehen. Ein Exodus begann. Tausende Erlanger verließen mit Sack und Pack ihre Wohnungen, aus den Kliniken wurden Kranke evakuiert. Auf dem Weg kamen ihnen schon amerikanische Soldaten entgegen, die die Stadt vor dem Ablauf des Ultimatums in ihren Besitz brachten. Ab 14 Uhr schossen die US-Truppen auf alles außerhalb der Stadt, was sich bewegte und eine Uniform trug. Die Erlanger kamen mit dem Schrecken davon, ihre Stadt blieb unzerstört. Die etwa 24-stündige Beschießung der Stadt forderte 23 Schwer- und circa 200 Leichtverletzte, 34 Zivilisten und 14 Soldaten starben. Kampfkommandant Werner Lorleberg erschoss sich nahe der Thalermühle vermutlich selbst, nachdem er seine Soldaten zur Aufgabe gebracht hatte. Er war der einzige, der im Zusammenhang mit der Übergabe Erlangens sein Leben verlor. Oberbürgermeister Herbert Ohly, Ritterkreuzträger Hans Ritter von Schmidt und andere versuchten später mit großem Erfolg, sich selbst einen großen Teil seines Verdienstes daran zuzuschreiben." red