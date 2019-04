Kampfesspiele: Restplätze verfügbar

Mit anderen Jungs in Kontakt treten, auf eine kraft- und respektvolle Art und Weise - diese Möglichkeit haben Jungen im Alter von neun bis zwölf Jahren durch Kampfesspiele beim Kreisjugendring (KJR) Forchheim. Für das sechsmalige Training vom 30. April bis 4. Juni, jeweils dienstags von 16 bis 18 Uhr, in der Turnhalle der Martinsschule in Forchheim gibt es noch Restplätze. Die Anmeldung zur Veranstaltung ist über die KJR-Internetseite www.kjr-forchheim.de noch bis Sonntag, 14. April, möglich. Alle weiteren Informationen zur Veranstaltung sind auf der Internetseite zu finden oder unter Telefon 09191/7388-0 zu erfragen. red