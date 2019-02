Kampf ums Überleben

Der DC Gipsy steht in der Darts-Bayernliga mit dem Rücken zur Wand. Am Samstag beginnt für die Eberner beim DC Franken-Power in Erlangen der Abstiegskampf. Bisher blieb das Team um Kapitän Ullrich sieglos und steht abgeschlagen am Tabellenende. Die Erlanger rangieren auf dem zweiten Platz und sind klarer Favorit. In der anschließenden Begegnung trifft Ebern auf den DC Black Birds II, der ebenfalls in der vorderen Tabellenhälfte zu Hause ist und in der Vorrunde in einer Begegnung auf Augenhöhe aus Ebern mit 7:5 beide Zähler entführte. di