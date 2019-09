Die Gemeinde Obertrubach lädt ein zum fränkischen Mundartkabarett am Samstag, 14. September, ab 19.30 Uhr in die Begegnungsstätte St. Elisabeth in Obertrubach, Pfarrer-Grieb-Weg 1. Für Rainer Dohlus geht es in seinem Programm "Addrakdiver Middfünfziger suchd ..." darum, dem Mann im 21. Jahrhundert mit Rat und Tat unter die Arme zu greifen. So schmiedet man sein Persönlichkeitsprofil zu einer messerscharfen Waffe im Kampf um die Gunst der Damenwelt. Karten sind im Vorverkauf für 16 Euro bei der Gemeinde Obertrubach, Teichstraße 5, und an der Abendkasse für 18 Euro zu haben. Kinder bis zwölf Jahre zahlen sieben Euro. Ermäßigten Eintritt gibt es für Schüler, Studenten, Empfänger von Sozialhilfe, Grundsicherung oder Arbeitslosengeld, Personen mit Behindertenausweis (fünf Euro Rabatt auf den Abendkassenpreis). red