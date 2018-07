Kampf um den Pokal

red



Bei strahlendem Sonnenschein fand das Betriebsfest der LS SE & Co. KG in Großenbrach statt, das jedes Jahr als Dankeschön an die Mitarbeiter veranstaltet wird. Die wussten das zu schätzen, denn viele der 450 Kollegen waren gekommen. Auf dem großen Platz neben den Betriebsgebäuden feierten sie die erfolgreiche erste Jahreshälfte mit einer Photobox, einer Cocktailbar sowie einem weiträumigen Buffet und ließen sich dazu das Eis schmecken.Das LS-Sommerfest ist einer der Höhepunkte der Firma. Die Planung der Veranstaltung seitens der Geschäftsführung fand mit dem Betriebsrat statt, wodurch beide Seiten nochmals ihre gute Zusammenarbeit bekräftigten. Nachdem der geschäftsführende Direktor Dr. Frank Böttcher und der Betriebsratsvorsitzende Roy Lübbe am späten Nachmittag das Fest offiziell mit einem großen Dank an die Helfer eröffnet hatten, startete die Betriebs(welt)meisterschaft.Dabei kämpften 13 Mannschaften im Menschenkicker-Fußballturnier in einem aufblasbaren XXL-Nachbau eines Tischkickers um den Titel. Auf diesen Höhepunkt hatten sich die Abteilungen intensiv vorbereitet und warteten mit kuriosen, doch passenden Mannschaftsnamen auf. So gewannen im Eröffnungsspiel die "Enterokikker" gegen den "1. FC Coli", dann spielten "Hant a Dant", "Die Mannschaft", "The Walking Food", "Betriebsrat", "Goal Control" und der "TSV Office Power", später trennten sich die Azubis als "Krabbelgruppe" unentschieden vom "1. FC Schlafanzug". Und während die an den Führungsseilen fixierten Spieler mit viel Spaß und Engagement versuchten, den Ball ins gegnerische Tor zu bugsieren, wurden sie von ihren Kollegen laut und enthusiastisch angefeuert. Denn das Ziel war klar: Jeder wollte den Triple-W gewinnen, den vom Verwaltungsrats-Vorsitzenden und Namensgeber gestifteten Werner Wohnhas-Wanderpokal. Als schließlich nach fast vier Stunden der "FC Stiftung Wadentest" als erster Betriebs(welt)meister feststand, war die Freude groß. Die Mannschaft nahm mit Stolz den im 3D-Drucker aufwendig gefertigten und vergoldeten Pokal entgegen, und auch die auf den Plätzen zwei und drei liegenden "Chemistry Kickers" und "RoyGibtEinenAus" konnten sich über die von den Firmengründern Prof. Dr. Bernd Sonnenschein und Dr. Rüdiger Leimbeck gestifteten Restaurant-Gutscheine freuen. Und dass der "FC Stiftung Wadentest" ein würdiger Sieger ist, bewies er im Anschluss, als er ein spontan angesetztes Spiel gegen die Mitglieder des Verwaltungsrates mit 1:0 gewann.