FC 06 Bad Kissingen - FC Strahlungen

(Mittwoch, 18 Uhr)

Kellertreffen beim FC 06 Bad Kissingen (13./24). Die Mannschaft von Trainer Mario Wirth empfängt am Mittwochabend im Dr.-Hans-Weiß-Sportpark den FC Strahlungen (12./25). Es ist eines dieser vielzitierten "Sechs-Punkte-Spiele" im Kampf um den Klassenerhalt. Strahlungen rangiert mit einem Zähler Vorsprung vor den 06ern auf einem Nichtabstiegsrang, den sich die Wirth-Elf gerne holen würde. "Die Situation ist bekannt. Beide Mannschaften brauchen die Punkte und beide wollen gewinnen. Ein Remis würde Strahlungen mehr nutzen als uns. Wir wollen die Punkte, damit wir an ihnen in der Tabelle vorbeiziehen", ist die Marschrichtung von Bad Kissingens Coach eindeutig. Jüngst gegen Forst klappte es mit einem Heimsieg nicht, die 06er mussten sich mit einem Remis zufrieden geben.



Puscas und Stöth zurück im Kader

Die Strahlunger um Spielertrainer Thorsten Seufert verloren zuletzt auch ihre Partie in Münnerstadt (1:2). Es war die fünfte Niederlage im sechsten Spiel. Lediglich gegen Dampfach (1:1) sprang ein Punkt raus. Für Mario Wirth ist der Negativtrend des kommenden Gegners durchaus erklärbar, entsprechend warnt er auch vor Strahlungen: "Sie haben Personalnot, aber sind sehr kampfstark und geben nie auf. Da müssen mutig in die Partie gehen und ihnen Paroli bieten." André Puscas und Patrick Stöth kehren wieder in den 06-Kader zurück. penk