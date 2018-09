Kampf mit dem Mitgliederschwund

Zu ihrer Herbstversammlung trafen sich die Rassegeflügelzüchter des Kreisverbandes Coburg im Bad Rodacher Stadtteil Heldritt. Denn Ausrichter des Treffens war der Kleintierzuchtverein Heldritt.

Kreisvorsitzender Andre Karl sprach das Thema "Impfen" an. Wie im Vorjahr müssen alle Tiere vor Schauen regelmäßig geimpft werden. Weiter gab er bekannt, dass zu allen Ausstellungen, egal ob Lokal-, Gruppen- oder Gemeinschaftsschauen, ein Vertreter des Kreisverbands anwesend sein wird. Freier Eintritt und die Aushändigung eines Ausstellungskataloges wären wünschenswert. Jeder Verein erhalte eine Landesverbandsprämie. Im nächsten Jahr werde anstelle eines Joska-Glases ein Band ausgehändigt. Darüber hinaus erhielten die ausstellenden Vereine einen Kreisverbands-Ehrenpreis. Die Schauen müssten rechtzeitig dem Veterinäramt gemeldet werden, war seine Bitte.

Die Niederschrift der Frühjahrsversammlung verlas Peter Falk. Von der Bezirksverbandstagung in Thiersheim, die im April stattgefunden hat, berichtete Gerhard Dehler. Er ging auf den Jahresbericht des Vorsitzenden Andreas Vogel ein. Bevor Vereinsauflösungen vorgenommen würden, sollte erst geprüft werden, ob ein Zusammenschluss mit anderen Verein möglich sei. In den vergangenen 15 Jahren sei die Mitgliederzahl im Bezirk um 33 Prozent geschrumpft. "Dass sich ein Verein mit über 70 Mitgliedern auflöst, ist bedenklich", sagte Gerhard Dehler. Die Zahl der ausgestellten Tiere sei jedoch bei den Bezirksschauen in den vergangenen 15 Jahren mit rund 1800 stabil geblieben. Die Mitgliederzahl der Senioren betrage 6058, das sei ein Rückgang von 283, der Mitgliederstand bei den Jugendlichen liege bei 571. Die Vereine Mitwitz und Bad Rodach hätten sich abgemeldet.

Natürlich schauen die Kleintierzüchter dieser Entwicklung nicht tatenlos zu, sondern werben um neue Mitglieder. Den zweiten Platz bei der Mitgliederwerbung mit sechs Personen belegt Geflügelzuchtverein Neuensorg und den neunten Platz für den Ringbezug belegt Gestungshausen mit 1115 Ringen.

An der Landesverbandstagung in Oettingen im Juni nahmen Peter Falk und weitere 246 Züchter teil. Die Delegierten legten dort den Jahresbeitrag 2018/2019 fest, klärten über die Datenschutzverordnung auf und genehmigten diese. Eine Ehrung erhielt der Verein Gestungshausen zu seinem 125-jährigen Bestehen.

Auf das gemeinsame Kreisjugendzeltlager zu Pfingsten in Bad Rodach ging Daniela Gansert ein. Spielen, Basteln und Tanzen habe den Kindern und Jugendlichen viel Spaß gemacht. Gansert bedankte sich für die Unterstützung bei den Helfern.

Kreiszuchtwart Bernd Wacker sprach die Newcastle-Krankheit an, die überwiegend im Ausland auftrete. Er riet, "vernünftige Impfungen" durchzuführen. Auch die "Rote Vogelmilbe", die besonders bei dem diesjährigen trockenen Wetter auftritt, erwähnte er. Mit einer Behandlung über das Trinkwasser lasse sich diese ebenfalls bekämpfen. Darüber hinaus gab er weitere Hinweise zur Haltung der Tiere, damit diese gesund ausgestellt werden können.

Auf die einzelnen Schauen ging Dieter Büttner ein. Die Ausstellungen und die dabei geführten Gespräche seien gut, um sich zu orientieren. Durch andere Meinungen könnte der Horizont jedes einzelnen Züchters erweitert werden. Büttner sagte aber auch, Schauen seien oftmals eine Belastung für die Tiere. Deshalb müsse das Immunsystem stabilisiert werden. Auch die Nachbereitung sei wichtig.

Grüße der Stadt Bad Rodach überbrachte der Zweite Bürgermeister Ernst-Wilhelm Geiling und von den Rassekaninchen-Züchtern Daniela Gansert in Vertretung des Kreisvorsitzenden Peter Hänel.

Züchter wurden bei der Versammlung geehrt und ausgezeichnet. Die Bundesnadel in Gold erhielten Herbert Ultsch und Bernd Rose in Anerkennung der Verdienste um die Kleintierzucht. Der Kleintierzuchtverein Neuensorg freute sich über den Zuwachs von sechs Mitgliedern und erhielt vom Bezirksverband ein Erinnerungsgeschenk. Nachträglich wurde an den Vorsitzenden des GZV Weidhausen ein Jubiläumsteller vom Landesverband anlässlich des 125-jährigen Bestehens im Jahr 2016 ausgehändigt. Karin Günther