Kampf gegen Schlaglöcher

Die Schulstraße in Scherneck weist in mehreren Teilbereichen große Schlaglöcher und Risse auf. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, sagte Bürgermeister Rolf Rosenbauer bei der Gemeinderatssitzung am Donnerstag. Nach Empfehlung des Ausschusses IBU beschloss der Gemeinderat, die Straße auf einer Länge von 100 Metern auf voller Breite zu sanieren. Die Arbeiten werden im Rahmen der kleinen Tiefbaumaßnahmen durchgeführt und kommen auf geschätzte Baukosten von rund 21 000 Euro.

Eine Geländekuppe im entstehenden "Gewerbegebiet Nord", insgesamt 14 000 Kubikmeter, muss abgetragen werden. Der Gemeinderat vergab die Arbeiten für rund 100 000 Euro. Darin ist die Erschließung enthalten. Die Gemeinde bestellt ein neues Kombitransport-Fahrzeug Ford Transit Custum zum Preis von gut 30 000 Euro als neuen Untersiemau-Bus. Das Fahrzeug wird etwa Mitte 2019 geliefert.

Neues gab es von den Feuerwehren. Die Schernecker Wehr wünscht sich ein geeignetes wasserführendes Fahrzeug. Der Antrag wird zunächst dem Kreisbrandrat zur Stellungnahme vorgelegt. Der bisherige Kommandant der Feuerwehr Weißenbrunn, Matthias Stark, tritt aus privaten Gründen von seinem Ehrenamt zurück. Der Termin für die Wahl eines neuen Kommandanten ist für den 13. Oktober, 20 Uhr, vorgesehen. ka