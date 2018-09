Kampf gegen Rheuma

Schmerzen in Gelenken und Muskeln, steife Knie, Rückenschmerzen, geschwollene und rote Gelenke sind die typischen Beschwerden, die mit dem Sammelbegriff "Rheuma" umschrieben werden. Mit rheumatischen Gelenkerkrankungen beschäftigt sich heute die nächste Veranstaltung der Vortragsreihe "Gesundheit im Dialog" des Malteser Waldkrankenhauses St. Marien Erlangen. Interessierte erhalten umfassende Einblicke über neue Behandlungsmethoden und Entwicklungen bei Diagnostik, Behandlung und Nachsorge. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr und findet im Vortragssaal des Waldkrankenhauses in der Rathsberger Straße 57 in Erlangen statt. Der Eintritt ist kostenfrei, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die Besucher können gebührenfrei das Parkhaus nutzen. red