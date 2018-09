Kampf gegen den Plastikmüll

Bamberg — Nachdem sie 2017 das Abitur am Franz-Ludwig-Gymnasium in Bamberg erfolgreich bestanden hatte, reiste Lila Behr nach Indonesien. Dort wurde sie zum ersten Mal mit der extremen Umweltverschmutzung durch Plastikmüll konfrontiert. Die Bambergerin war von den müllüberfluteten Stränden so schockiert, dass sie beschloss, sich für die Umwelt zu engagieren.

In die Fußstapfen des Vaters

Diesen Entschluss hat sie in die Tat umgesetzt. Nach besagtem einschneidenden Erlebnis startete Lila Behr ihre ersten Plastikprojekte auf den indonesischen Inseln Sumatra und Lombok und stellt am Sonntag erstmals ein Umwelt-Event in Bamberg auf die Beine.

Mit ihrem Engagement tritt die 19-Jährige in die Fußstapfen ihres verstorbenen Vaters, der aus Costa Rica stammt. Er hatte dort die Umweltorganisation "Gaia Protection" gegründet. Lila Behr möchte diese Organisation nun wiederbeleben. Daher plant sie momentan die Gründung einer Nichtregierungsorganisation in Costa Rica sowie einen Umweltverein in Bamberg.

In ihrem Geburtsland Costa Rica hat sie außerdem ihr drittes Umweltprojekt begonnen, das sie von Bamberg aus weiterführen möchte. In Zusammenarbeit mit einer technischen Taubstummen-Schule hat sie angefangen, Plastik-Recycling-Maschinen zu bauen. Dabei werden die Bauanleitungen von der Internetseite "Precious Plastic" genutzt. Die Recycling-Maschinen sollen dann in ihrer Gemeinde in Costa Rica eingesetzt werden.

Bewussterer Umgang mit Erde

Mit dem Bamberger Event "Projekt Erde" will Lila Behr nun ihrer inneren Pflicht nachkommen. "Ich möchte meine Generation inspirieren, sich für die Umwelt einzusetzen", sagt die 19-Jährige. Sie möchte keinesfalls mit erhobenem Zeigefinger auftreten: "Ich weiß selbst, wie schwer es ist, Plastikmüll zu vermeiden." Ihr sei es aber wichtig, dass sich gerade junge Menschen um einen bewussteren Umgang mit der Erde bemühen.

Programmpunkte des Events

Bei der Planung des Umwelt- Events unterstützen sie ihr Freund und etwa 15 bis 20 junge Menschen aus ihrem Freundeskreis. Auch der Künstler Adelbert Heil, der den Musikpavillon im Hain als sein Atelier nutzt, soll von der Idee der jungen Umweltaktivisten angetan sein. Am Sonntag wird es ab 14 Uhr verschiedene, circa 20-minütige Vorträge zum Thema "Umwelt" geben. Lila Behr wird im Vortrag "Plastic is not fantastic" unter anderem Praxistipps geben, wie man Plastik im Alltag vermeiden kann. Ihre Plastik-Projekte in Sumatra, Lombok und Costa Rica stellt sie bei dem Vortrag "Gaia Protection" vor. Dabei wird sie auch über die Recyclingmaschinen von "Precious Plastic" sprechen. Sebastian Kailholz wird bei "Future for Nature" von seinem Projekt in Sumatra erzählen. Dort möchte er ein Hostel aus "Eco Bricks" aufbauen. Was ein "Eco Brick" ist und welche Vorteile dieser mit sich bringt, wird er in seinem Vortrag erläutern. Fiona Knieling wird das Mehrwegsystem "Bambecher" vorstellen, das Coffee-To-Go-Becher aus dem Stadtbild verbannen soll. Thomas Löhnert spricht zum Thema "Aqua Blue - Alles rund um die Ressource Wasser". Um den Klimawandel und wie wir diesen aufhalten können, geht es im Vortrag von Enrico Wolter. Livia Hog hält den Vortrag "Vegan ?!". Zuletzt wird das Thema Sortenvielfalt bei "Samen Punk" angesprochen.

Drei interaktive Workshops

Neben den Vorträgen wird es auch Stände geben, an denen man sich über die jeweiligen Themen informieren kann. Des Weiteren sind drei interaktive Workshops geplant. Neben einem Yoga-Workshop kann man sich T-Shirts, Pullis oder Beutel bedrucken lassen. Um die weltweite Müllproblematik zu veranschaulichen, soll beim Upcycling-Kunstprojekt aus Abfallprodukten das Wort "Unsere Welt" gestaltet werden.

Auch für das leibliche Wohl ist bei dem Event gesorgt: Es gibt Kuchen und Tee. Der Erlös geht an das "Eco Hostel"-Projekt auf Sumatra.

Zum Abschluss des Events, um circa 18.15 Uhr, ist ein "Dankkreis" geplant. Hierzu sind auch all diejenigen eingeladen, die vorher zu den Vorträgen keine Zeit hatten.