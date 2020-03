Kampf gegen den Abstieg geht weiter

Ein Spiel weniger und zwei Punkte Rückstand aufs rettende Ufer - mit diesen Ausgangsdaten startet die DJK Don Bosco Bamberg am Samstag (14 Uhr) bei Victoria Kahl ins Pflichtspieljahr 2020. Was nichts anderes heißt, dass die Wildensorger sich einerseits mitten im Kampf um den Klassenerhalt in der Fußball-Bayernliga Nord befinden, aber andererseits bei einem "Dreier" zum Re-Start über dem Strich stehen würden.

"Wir wollen den ersten Nicht-Relegationsplatz erreichen, am Wochenende und auch am Ende der Runde", macht Trainer Rolf Vitzthum gegenüber unserem Partnerportal anpfiff.info klar, wo er mit seinem Team am Samstag und in den kommenden Wochen hin will, mindestens! Mithelfen soll dabei der wohl spektakulärste Wintertransfer der Bayernliga. Don Bosco hat Dominik Sperlein, einen der Top-Angreifer in der Region Bamberg, vom Landesligisten SV Memmelsdorf zurückgeholt. Er soll mit seiner Treffsicherheit ein Garant für ein weiteres Jahr Bayernliga werden und dürfte die Abgänge von Fabian Bergmann (Sylvia Ebersdorf) und Geovanni Lake (unbekannt) wettmachen.

Im finalen Test zeigte der Rückkehrer schon einmal seine Qualitäten und erzielte beim 2:1-Sieg im kurzfristig anberaumten Test gegen den Regionalligisten TSV Aubstadt das frühe 1:0. Den zweiten Treffer steuerte Jannik Fippl bei. "Das war nach einem eher schleppenden Start eine gelungene Generalprobe und ein guter Abschluss", blickt Vitzthum auf die Vorbereitung zurück, in der er einen dicken Wermutstropfen schlucken musste. Timo Slawik verletzte sich in einem Testspiel schwer am Knie und wird in dieser Runde nicht mehr auflaufen. Für den Re-Start müssen zudem die Langzeitverletzten Julian Glos und Nicolas Esparza weiter passen, und hinter dem erkrankten Felix Strobler steht ein dickes Fragezeichen. red