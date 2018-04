Kampf der Schwäche zu Hause

Der 24. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga Oberfranken West hat mit den Begegnungen des FC Oberhaid (6. Platz) mit dem Tabellenführer FC Eintracht Bamberg, der SpVgg Ebing (10. ) mit dem TSV Breitengüßbach (9. ) und des SV Würgau (16.) mit der DJK Don Bosco Bamberg II (3. ) drei recht interessante Derbys im Kreis Bamberg zu bieten. Die ersten Punkte in diesem Jahr will der TSV Schammelsdorf (7.) gegen den SV Bosporus Coburg (14. ) holen.



FC Oberhaid -

FC Eintracht Bamberg

Wieder komplett, ist die Qualität der FCE-Fußballer die alte. Sie beherrschen ihre Gegner, wie zuletzt beim 7:0 in Ebing und 2:0 gegen Lettenreuth. So gehen die Schützlinge von Trainer Michael Hutzler auch in die Partie in Oberhaid als Favorit, müssen sich aber gegenüber dem letzten Spiel steigern. Volle Konzentration ist von den "Blau-Violetten" schon deshalb gefordert, weil der Vorsprung gegenüber dem FC Coburg geschmolzen ist. Ausrutscher sind nicht erlaubt. Dagegenhalten heißt es für die Akteure des Oberhaider Trainers Alex Stretz, die es schwer haben werden, ihren Heimvorteil zu nutzen. So werden sich die Hausherren auf einen Abwehrkampf einstellen müssen. Auf der anderen Seite werden aber auch die Bamberger defensiv gegen Kutzelmann & Co. denken müssen. - Hinspiel: 0:5.



SpVgg Ebing -

TSV Breitengüßbach

Es war am 30. September 2017, als die SpVgg ihren letzten Heimsieg einfuhr. Seitdem traten die Akteure von Trainer Heiner Dumpert fünfmal zu Hause an, doch ein "Dreier" sprang nie hieraus. Jüngst gab es gegen den TSV Ebensfeld ein ernüchterndes 1:2. Den nächsten Anlauf nehmen die Ebinger gegen die Breitengüßbacher. Das späte 2:2 gegen den SV Merkendorf bescherte den Schützlingen von Trainer Roman Herl am Mittwoch noch einen Zähler. Beide Teams haben jeweils 27 Punkte. Torgefährlichkeit und eine stabile Abwehr, dies haben die Gäste zu bieten. So werden es Dippold & Co. für die SpVgg schwer haben, zum Erfolg zu kommen. Kompaktheit ist das Markenzeichen der Ebinger. Beide Mannschaften brauchen die Punkte. Kann die SpVgg ihren Heimvorteil nutzen, den Hinspielerfolg (3:1) wiederholen und zu Hause den ersten "Dreier" nach über einem halben Jahr einfahren?



SV Würgau -

DJK Don Bosco Bamberg II

"Gratulation zum Klassenerhalt", so der Dörfleinser Trainer Mario Herrmannsdörfer zu seinem Wildensorger Kollegen Jupp Nagel nach dem 4:0-Sieg der DJK-"Zweiten". Mit 39 Punkten sind die Bamberger praktisch durch, nun gilt es, neue Anreize zu setzen, um die Motivation hochzuhalten. Diese Sorgen hätten die Würgauer gern. Nur noch ein "Fußball-Wunder" kann die Sperber-Truppe vor dem direkten Abstieg bewahren. Wenn bisher für den SVW was ging, war dies zu Hause. So gilt es für den Tabellenletzten, einem technisch versierten Gegner mit viel Einsatz und Laufbereitschaft entgegenzutreten. Favorit ist die DJK Don Bosco II sicher, aber im Derby ist bekanntlich alles möglich. - Hinspiel: 0:4.



TSV Ebensfeld -

TSV Mönchröden

Neun Partien stehen für die Ebensfelder noch auf dem Zettel, jedoch nur drei davon zu Hause. Vor Wochen noch ein Kandidat für die Abstiegsrelegation, legten die Mannen von Trainer Klaus Gunreben einen Zwischenspurt hin, holten aus drei Matches sieben Zähler. Sie liegen damit wieder gut im Rennen um den direkten Klassenerhalt. Mit Mönchröden erwartet der TSV aber einen Gast, der noch einen besseren Start hatte. Die Hüttl-Schützlinge gewannen ihre letzten drei Begegnungen und schoben sich in den oberen Tabellenbereich. Druck hat die junge Gäste-Truppe fast keinen mehr, kann befreiter aufspielen. Mit einer ebenso engagierten Leistung wie in den letzten Partien will nun die Heimelf einen "Dreier" vor den eigenen Fans holen. Im Hinspiel gelang mit dem 2:1 jedenfalls ein Erfolg.



SV Dörfleins -

SpVgg Lettenreuth

Abstiegskampf pur dürfte in Dörfleins geboten werden, wenn die Lettenreuther beim Tabellenvorletzten antreten. Die SpVgg kommt mit einem Acht-Punkte-Vorsprung, wird zwar auf den "Dreier" spielen, könnte aber auch mit einem Unentschieden leben. Anders die Jungs von SV-Trainer Mario Herrmannsdörfer. Für sie zählen gegen Mitkonkurrenten nur Siege. Doch da muss sich gegenüber dem 0:4 bei der DJK Don Bosco Bamberg II einiges zum Besseren ändern, so der Coach nach der Partie. Gelingt dies, so wie beim 2:2 in Merkendorf, dann besteht Konkurrenzfähigkeit. Mit den Gästen kommt zwar die älteste Truppe der Liga, aber auch viel Erfahrung nach Dörfleins. - Hinspiel: 1:2.



TSV Schammelsdorf -

SV Bosporus Coburg

Wenn die Schammelsdorfer die abstiegsgefährdeten Coburger empfangen, müssen sie das für sie ärgerliche 0:2 in Breitengüßbach aus den Köpfen haben. Eine halbe Stunde in Unterzahl - Kapitän Philipp Ohland hatte die Rote Karte gesehen -, waren es zwei Last-Minute-Gegentreffer (90. Min., 90.+2 ), und die Kauder-Schützlinge gingen als Verlierer vom Platz. So gilt es, gegen den SV Bosporus die ersten Zähler 2018 einzusacken. Der Trainerwechsel beim SVB zahlte sich gleich aus. Unter Okan Savasan holten die Gäste ein Unentschieden und einen Sieg. Auswärts stehen die Coburger gerne defensiv, um dann mit ihren technisch versierten Offensivleuten Nadelstiche zu setzen. So kann es sein, dass es für den TSV ein Geduldspiel wird. - Hinspiel: 3:0.

TSV Meeder - SV Merkendorf

Erneut nicht leer auszugehen, darauf sind die Merkendorfer beim Aufsteiger in Meeder aus. Die Mannschaft von SV-Trainer Stephan Essig blieb in den vier Spielen der Frühjahrsrunde ohne Niederlage - mit einem Sieg und drei Unentschieden. Sie treffen nun auf einen Gegner, der sich gegen den Abstieg wehrt. Es setzte jüngst drei Niederlagen. Die Hausherren wollen punkten und sich auch für die 1:6-Schlappe im Hinspiel revanchieren. Doch der SV Merkendorf sollte stark genug sein, um zumindest einen Punkt holen zu können. - Fanbus-Abfahrt: 12.30 Uhr Bamberg/Breitenau, 12.45 Uhr Brauerei Wagner.