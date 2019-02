Kampf bis zur letzten Sekunde

Ein bis zur letzten Sekunde heiß umkämpftes Derby der 2. Basketball-Regionalliga Nord haben die Zuschauer in der Graf-Stauffenberg-Halle gesehen. Die BG Litzendorf (7.) setzte sich mit 57:56 bei der DJK Don Bosco Bamberg durch, die nun voll im Abstiegskampf angekommen ist. Das 106:71 gegen die TG Tropics Würzburg (6.) war der 14. Sieg für die Regnitztal Baskets in dieser Saison bei einer Niederlage: Tabellenführung souverän verteidigt. DJK Don Bosco Bamberg - BG Litzendorf 56:57

Beide Mannschaften starteten nervös in die Partie, die von Anfang an von harter Abwehrarbeit auf beiden Seiten geprägt war. Die BGL fing sich schneller und ging mit 5:0 in Führung. Die DJK zog nach und übernahm trotz schwacher Wurfquoten mit 9:8 die Führung. Da auf beiden Seiten die Defensive gut funktionierte, hieß es nach dem ersten Viertel 13:11. Es folgte die beste Phase der DJK, als sie sich kompromisslos in der Abwehr zeigte und mit schön herausgespielten Körben das 23:13 erarbeitete. Die Litzendorfer, bei denen nun Ruhl mit zehn Punkten in Folge glänzte, arbeiteten sich bis zur Halbzeit wieder bis auf einen Punkt heran (29:28). Die DJKler hatten nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen und den Gegner wieder aufgebaut.

13:9 lautete das Ergebnis des dritten Viertels. Bis zum 34:34 war alles ausgeglichen, dann setzte sich die DJK mit einem 6:0 Lauf etwas ab und ging mit einer Fünf-Punkte-Führung in den letzten Abschnitt (42:37). Mit einem der wenigen erfolgreichen DJK-Dreier von Hockgeiger bauten die Bamberger ihre Führung zunächst weiter aus, doch die Litzendorfer konterten mit Dreiern von Rockmann und Wimmer und glichen in der 35. Minute zum 48:48 aus. Die letzten fünf Minuten waren Kampf pur auf beiden Seiten. Während die Litzendorfer ihre Punkte nur noch an der Freiwurflinie erzielten und dabei von den Schiedsrichtern nicht unbedingt benachteiligt wurden, waren auf DJK-Seite Auer und Greese von der Dreierlinie erfolgreich.

Beim 56:55 zu Beginn der Schlussminute verpasste es die DJK, ihren Vorsprung auszubauen. 3,5 Sekunden vor dem Ende ging die BG Litzendorf durch eine beherzte Aktion von Schröder in Führung. Nach einer Auszeit hatte die DJK sogar noch einen freien Wurf, der aber knapp sein Ziel verfehlte. Somit ging die BG Litzendorf als glücklicher Sieger vom Feld. Bei der DJK darf man jetzt nicht den Kopf hängen lassen, denn bereits am Samstag (20 Uhr) steht ein Schlüsselspiel im Abstiegskampf gegen Neumarkt an. DJK Don Bosco Bamberg: M. Heckel (15/1 Dreier), Greese (9/1), Auer (9/1), Hockgeiger (7/1), Raum (6), Pedro (4), Ritli (4/1), Rabak (2), Zohner, Burger / BG Litzendorf: Ruhl (16/2), Schröder (12/2), Rockmann (9/1), Kolbert (6/1), Wimmer (5/1), Roch (3), Ziegmann (3), Knauer (2), Zach (1), Schlaug, Tuttor, Drewniok Regnitztal Baskets - TG Tropics Würzburg 106:71

Während die Würzburger ersatzgeschwächt antraten, ging Bamberg in Bestbesetzung an den Start und nutzte diesen Vorteil konsequent aus. Konzentriert gingen die Regnitztaler zu Werke, 30:18 hieß es nach zehn Minuten. Für Würzburg traf vor allem Alexander Lauts, doch die Strullendorfer fanden auch gegen ihn ein Mittel. Die überlegenen Regnitztal Baskets bauten ihren Vorsprung bis zur Halbzeit auf 57:37 aus.

Nach 30 Minuten stand es 85:55 - das Spiel war längst gelaufen. Bei den Regnitztalern kamen mit Elias Baggette, Matej Jelovcic, Mateo Seric, Brandon und Nicholas Tischler sowie Felix Edwardsson gleich sechs Brose-Youngster zu einer zweistelligen Punkteausbeute. crü/la Regnitztal Baskets: Baggette (17 Punkte/3 Dreier), Jelovcic (16/1), Seric (16), B. Tischler (16/2), Edwardsson (14/4), N. Tischler (12), Plescher (7/1), Bergmann (4), Bulic (2), Köppel (2), Osei, Ueberall