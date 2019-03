Kammerorchester spielt in St. Matthäus

Am Freitag, 15. März, findet um 20 Uhr in der St.-Matthäus-Kirche Erlangen ein Konzert mit dem Kammerorchester "Concerto grosso Banz" statt. Die Mitglieder der Bamberger Symphoniker, die sich wie jedes im Frühjahr zu einem Kammerkonzert in Kloster Banz zusammenfinden, spielen gemeinsam mit Susanne Hartwich-Düfel am Cembalo ein Programm mit Werken aus dem Barock. Programmschwerpunkt sind diesmal Violinkonzerte für eine, zwei oder drei Violinen von Tartini, Vivaldi und Telemann, gespielt von Sabine Lier, Dagmar Putthammer und Michael Hamann. Dazu erklingen barocke Raritäten wie das "Capriccio stravagante" von C. Farina, in dem neben verschiedenen Instrumenten auch einige Tiere zu Wort kommen. Karten gibt es bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen. red