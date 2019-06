Kammermusikabend in der Synagoge

Am Sonntag, 23. Juni, 18 Uhr, tritt das "Duo Biloba" (Anne-Kathrein Jordan/Klavier und Christine Starke/Cello) in der Synagoge Ermreuth auf. Seit ihrer gemeinsamen Frankfurter Studienzeit gestalten die Künstlerinnen des Duos Kammermusikabende mit Werken von der Klassik bis zur Moderne. Christiane Starke ist als Solocellistin des deutschen Kammerorchesters Berlin regelmäßig in der Berliner Philharmonie zu hören. Auch in größeren Ensembles ist sie häufig zu Gast. Anne-Kathrein Jordan tritt als Liedbegleiterin und Kammermusikerin in mehreren Ensembles auf. Sie arbeitete als Korrepetitorin auf internationalen Kursen und ist als Pädagogin und Korrepetitorin beim Windsbacher Knabenchor tätig. Zur Aufführung kommen Werke von Felix Mendelssohn, Darius Milhaud und Dmitrij Schostakowitsch. Eintritt: 15 Euro; Kartenreservierung unter Telefon 09134/70541 und 09134/9278. red