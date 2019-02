Kammermusik von Haydn bis Brahms

Kammermusik aus verschiedenen Epochen von Haydn bis Brahms mit Streichern, Klavier und Klarinette gibt es am Sonntag, 17. Februar, ab 11 Uhr im Edith-Stein-Haus zu hören. In jedem Ensemble werden Teilnehmer der vorangegangenen Kurswoche mit jeweils einem professionellen Musiker zusammen musizieren und die Ergebnisse ihrer Arbeit präsentieren. Unter anderem werden in dem etwa einstündigen Konzert Sätze aus dem Klavierquartett von Robert Schumann, aus dem Klarinettenquintett von Johannes Brahms und einzelnen Sätze aus Streichquartetten von Antonín Dvorák, Joseph Haydn und anderen Komponisten erklingen. red