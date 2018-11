Kammermusik neu definiert

Am Freitag, 23. November, 20 Uhr, spielt das Feuerbach-Quartett das Programm "Bombax!" im Jungen Theater Forchheim, Kasernstraße 9. Vier Musiker aus vier Nationen vereinen mit Spielfreude Led Zeppelin, Michael Jackson, Prokofjew und Punkrock in einem klassischen Streichquartett und definieren so den Begriff Kammermusik neu. Es spielen Jamila Musayeva, Max Eisinger (Violine), Eugen Hubert (Viola), Lukas Kroczek (Cello). Preise: 18 Euro, ermäßigt 15. Vorverkauf im FT-Servicepoint/Tabakladen Hocke, Hauptstraße 30 in Forchheim, Telefon 09191/60106, sowie unter tickets.infranken.de. Foto: Jürgen Klieber