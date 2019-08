Ein furioses Sommerkonzert geben die jungen israelischen Bläser des "Tel Aviv Wind Ensembles" im Rahmen des 69. Festivals junger Künstler Bayreuth am Sonntag, 11. August, ab 17 Uhr im Innenhof der Kaiserpfalz (bei schlechtem Wetter in der Marienkapelle). Der Eintritt ist frei. Der Förderkreis Kaiserpfalz präsentiert hier mit seiner Konzertreihe "Einfach Klassik!" Kammermusik in höchster Qualität. Zu hören ist ein eingespieltes Ensemble, das mit der europäischen Musik sehr vertraut ist. Alle Teilnehmer haben parallel zu ihrem Studium Meisterkurse bei renommierten Musikern belegt. Bereits am Samstag, 10. August, spielt das Ensemble ab 19 Uhr in der St.-Bartholomäus-Kirche in Pegnitz. red