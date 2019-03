Kammermusik im Aufseßhöflein

"Kontraste" - Harmonie trifft Dissonanz in Kompositionen für Streichquartett von Mozart, Beethoven und Strawinsky wird bei einem Kammerkonzert am Samstag, 9. März, um 20 Uhr und am Sonntag, 10. März, um 17 Uhr im Aufseßhöflein in Bamberg geboten. Die Künstler sind Valerie Rubin (Violine), Geworg Budagjan (Violine), Martin Timphus (Viola), Markus Mayers (Violoncello). In diesem Konzert haben die Zuhörer die Möglichkeit, großartige Klassiker aus einer neuen Perspektive zu erleben. Wegen der geringen Zahl der Sitzplätze gibt es Karten nur per E-Mail an rubin@chamber-players.de oder unter der Telefonnummer 0152/33513588. red