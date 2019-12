Kammermusik am 3. Advent

Kammermusik bei Kerzenschein - dieses adventliche Gesangs- und Orgelkonzert wird am 3. Adventssonntag, um 19.30 Uhr in der Bürgerspitalkirche Hammelburg geboten. Bei der adventlichen Kammermusik bei Kerzenschein singt Ruth Gerhard als Solo-Sopran mit zwei weiteren Frauenstimmen im Ensemble.

Die Zusammenstellung der Werke folgt dem Prinzip vom "Lauten" zum "Leisen" und von "Außen" nach "Innen". So wird mit Mendelssohn "Laudate Pueri" eröffnet. In seinem "Ave Verum" mit dem schwärmerischen "o dulcis Jesu" vertont Gabriel Fauré die Erwartung des ganz "persönlichen Advents" am Ende des Lebens. "Et verbum caro factum est" von A. S. Palma gibt den Ausblick auf das Weihnachtsgeschehen. Dazwischen erklingen Bach-Arien aus verschiedenen Oratorien, die jeweils eine spezielle "Adventssituation" beschreiben.

Dieter Blum konzertiert an der Orgel mit Werken von Bach und Albrechtsberger. Außerdem ist seine Eigenkomposition "Oh Heiland reiß die Himmel auf" zu hören. red