Kammerkonzert des GFS Ebermannstadt

Das Kammerkonzert des Gymnasiums Fränkische Schweiz (GFS) findet am Mittwoch, 27. März, in der Aula des Gymnasiums in Ebermannstadt statt. Solisten stellen sich dabei vor. Beginn ist um 19 Uhr, der Eintritt ist frei. Die Schüler präsentieren solistisch sowie in kammermusikalischen Besetzungen ihr instrumentales und vokales Können mit Werken aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen.