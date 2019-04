Kammerkonzert am Gymnasium

Im Frobenius-Gymnasium in Hammelburg findet am Dienstag, 9. April, ein Kammerkonzert statt. Zu hören sind neben einigen solistischen Beiträgen kleine Kammermusikgruppen, die in den letzten Wochen ein vielfältiges Programm erarbeitet haben. Die Fachschaft Musik, die Schulleitung und alle Mitwirkenden laden dazu ein. Beginn ist um 19 Uhr in der Aula. sek