Kronach vor 21 Stunden

KOnzert

Kammerjazz für Klarinette und Gitarre

Am Freitag, 8. März, um 20 Uhr spielt das Jazzduo "dav'n mor" in der Café-Bar "Karibik" Kammerjazz für Klarinette und Gitarre. Der Eintritt ist frei. Die Besucher des Konzerts bekommen bekannte und we...