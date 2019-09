Kammerchor sucht Verstärkung

Der Bamberger Kammerchor der Städtischen Musikschule hat nach den Sommerferien wieder mit der Probenarbeit begonnen. Interessierte Sängerinnen und Sänger auch ohne Chorerfahrung sind eingeladen, zu einer der nächsten Proben am Mittwoch, 18. oder 25. September, jeweils um 19.30 Uhr in die Musikschule zu kommen. Unter der Leitung von Carolin Heckel probt der Chor derzeit adventliche Sätze für das Adventskonzert in der Heilig-Grab-Kirche am 29. November und die romantischen Liebeslieder-Walzer von Brahms, die am 10. Mai 2020 im Spiegelsaal zur Aufführung kommen werden. Der Chor probt regelmäßig mittwochs von 19.30 bis 21.15 Uhr in der Städt. Musikschule, St.-Getreu-Straße 14. Eine geringe Gebühr wird erhoben. red