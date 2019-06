Kammerchor Straßburg sucht Unterkünfte

Am Samstag, 20. Juli, ab 18 Uhr geben die Mitglieder des Kammerchors der Universität Straßburg unter der Leitung von Cyril Pallaud ein Konzert in der Pfarrkirche St. Augustin. Zum größten Teil sollen die jungen Musiker in privaten Unterkünften übernachten. Deshalb sucht die Pfarrgemeinde Übernachtungsmöglichkeiten für die Nacht von Samstag, 20., auf Sonntag, 21. Juli.Wer eines oder mehrere Kammerchormitglieder bei sich aufnehmen kann, wird gebeten, sich bis spätestens 20. Juni im Pfarrbüro unter der Telefonnummer 09561/88350 zu melden. Alles Weitere soll dann einer Mitteilung zufolge im persönlichen Gespräch geklärt werden. red