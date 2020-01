Kaminkehrer spenden für zwei Kinderhospize

Seit zehn Jahren treffen sich Kaminkehrer aus Bamberg und Forchheim zu einem Benefizessen und einer Spendensammlung für einen guten Zweck.

18 Kaminkehrer haben sich im Gemeinschaftshaus in Starkenschwind zu einer gemütlichen Runde getroffen, dabei wurde eine Spende in Höhe von 600 Euro vom Kaminkehrermeister Günter Dech für den Verein Kinderhospiz "Bärenherz" Leipzig übergeben. Von Kaminkehrermeister Jürgen Raab, auf dessen Geburtstagsfeier gesammelt wurde, wurden 1500 Euro an Karin Büttner vom Verein "Tigerauge" Erlangen übergeben.

Die beiden Vereine unterstützen einen ambulanten und stationären Kinderhospizdienst. red