Kaminkehrer spenden 20 000 Euro

Und wieder machen die Schornsteinfeger ihrem Namen alle Ehre: Sie bringen Glück - denn sie spenden 20 000 Euro für die Kinderkrebsforschung des Universitätsklinikums Erlangen. Hans Schreiber, Vorsitzender des Vereins "Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern", und die Neunkirchener Bezirkskaminkehrermeisterin Christa Butterhof-Lorenz überreichten den Scheck an Prof. Dr. Markus Metzler, stellvertretender Direktor der Kinder- und Jugendklinik und Leiter des Bereichs Onkologie und Hämatologie. Gesammelt wurde das Geld auf regionalen Bürgerfesten, bei Tombolas und anderen Events von Kaminkehrern und Vereinsmitgliedern.Die Kaminkehrer spendeten schon mehrfach für die Erlanger Kinderonkologie . "Diese Unterstützung erlaubt es uns, nachhaltig zu forschen und neue Untersuchungsmethoden zu entwickeln, sagte Prof. Metzler. So fließen die 20 000 Euro erneut in die Erforschung solider kindlicher Tumore. "Diese Knochentumore haben eine sehr schlechte Prognose. Man muss sie frühzeitig erkennen und kontrollieren", erklärte Prof. Metzler. "Mithilfe früherer Spenden konnten wir ein Verfahren entwickeln, womit sich kleinste Tumorbruchstücke im Blut nachweisen lassen. Diese Tumormarker verraten uns, wie groß ein Tumor ist und ob er auf eine bestimmte Therapie ansprechen wird." Dank der jetzigen Spende können Prof. Metzler und sein Team den nächsten Schritt gehen und die im Blut zirkulierenden Tumorzellen auswerten.Hans Schreiber und Christa Butterhof-Lorenz überzeugten sich beim Rundgang durch die Station und das Forschungslabor vom sinnvollen Einsatz ihrer Spende. "Wir wollen den Menschen vermitteln, dass sie für nachhaltige Projekte spenden", sagte Hans Schreiber. "Im Fall der Kinderonkologie sieht jeder: Die Projekte verlaufen nicht im Sand und die Forschung zeigt Erfolge." red