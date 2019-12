Der Verein "Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern" veranstaltet am Samstag, 28. Dezember, von 8 bis 14 Uhr eine Tombola zur Hilfe für krebskranke Kinder auf dem Marktplatz. Die Schornsteinfeger/Kaminkehrer machen das nicht ohne Grund: Im Jahr 2005 haben sie den Verein "Kaminkehrer helfen krebskranken Kindern" gegründet. Überall in Deutschland werden von den Schornsteinfegern Aktionen und Sammlungen durchgeführt um mit den Spenden krebskranken Kindern und deren Familien zu helfen. Der Erlös der Tombola wird zu 100 Prozent direkt in der Region verwendet. Eine Spendenübergabe ist für 11 Uhr geplant. red