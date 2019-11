Kamingespräch auf Schloss Hohenfels

Professor Classen hält am Mittwoch, 13. November, einen Vortrag über Kompaktwissen der Halsanatomie an der Medauschule.Im Anschluss an den Vortrag findet in der Schlosshalle am Kamin ein kleiner Empfang statt. Beginn ist um 19 Uhr. Der Vortrag ist kostenlos. Anmeldung erforderlich unter Telefon 09561/83570 oder per E-Mail an: info@medau-schule.de. red