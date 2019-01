Anhand eindrucksvoller Fotos aus Kamerun bringt der Referent Klaus Henneberg am Donnerstag, 31. Januar, landwirtschaftliche Erzeugnisse, die verschiedenen Klimazonen, Ethnien und auch die vielfältige Tierwelt der ehemaligen deutschen Kolonie in Afrika Interessierten in einer Präsentation nahe.

Beginn der Veranstaltung im Pfarrsaal St. Josef Buckenhofen ist um 19.15 Uhr. Der Eintritt ist frei. red