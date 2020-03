Kameradschaften haben 2020 wieder viel vor

Der Vorstand der Bayerischen Kameradenvereinigung (BKV) Kreisverband Bad Staffelstein mit Roland Leicht sen. an der Spitze hatte zur Jahresversammlung nach Mainroth in den "Gasthof Krone" eingeladen. Ditmar Linke, Vorsitzender der gastgebenden Soldatenkameradschaft (SK) Mainroth und Leicht begrüßten die Delegierten aus den acht (von zehn) Kameradschaften, die der Einladung gefolgt waren.

Nachdem Leicht in seinem Jahresbericht auf die Aktivitäten des 525 Mitglieder starken Kreisverbandes im vergangenen Geschäftsjahr eingegangen war, berichtete Kreiskassier Rudolf Böhling von einem positiven Kassenstand.

Eine besondere Ehre wurde Roland Leicht jun. zuteil. Ihm wurde für seinen Einsatz mit der Fahne das BKV-Fahnenträger-Abzeichen in Bronze verliehen.

Roland Leicht sen. stellte die Planung für 2020 vor. Am Sonntag, 3. Mai, will man an der 63. Soldaten- und Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen teilnehmen. Am Sonntag, 13. April, findet um 16 Uhr eine Gedenkfeier am Fliegerehrenmahl in Mainroth statt.

Am Samstag, 6. Juni, steht dann um 15 Uhr die Teilnahme am Kreuzberggottesdienst bei Hallstadt im Landkreis Bamberg an. Am Donnerstag, 11. Juni, ist man beim Fronleichnamsfest der SRK Bad Staffelstein beim Clubhaus am Angersee vertreten und am Sonntag, 21. Juni, feiert die SK Uetzing-Serkendorf ihr 135-jähriges Bestehen.

Das Seefest der SRK Bad Staffelstein beim Clubhaus am Angersee ist für den Sonntag, 15. August, geplant. Und vom 4. bis 7. September will man an der Kirchweih in Wolfsdorf teilnehmen. Der 23. und 24 Oktober ist für das BKV-Bezirksschießen in Michelau reserviert, die Preisverleihung dafür findet dann am 31. Oktober statt.

Am 12. Dezember wollen sich die Kameradschaften dann schließlich beim Sonnenwendfeuer der SRK Bad Staffelstein beim Clubhaus am Angersee treffen.

Nach einer Brotzeit, die von der SK Mainroth gesponsert wurde, verabschiedete Leicht die Delegierten. pv