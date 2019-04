Kameradschaft Wittelsbach wandert

Am Sonntag, 28. April, findet die Vereinswanderung der Kameradschaft Wittelsbach nach Weilersbach statt. Abmarsch ist um 10 Uhr bei der St.-Anna-Kirche. Zwischenstation und eine kurze Pause werden in Serlbach im Gasthaus "Zur Linde" sein. Ziel ist das Gasthaus Hubert in Weilersbach zum Aufenthalt und Mittagsessen. Autofahrer mit Fußkranken sollten bis 12 Uhr in Weilersbach eintreffen.