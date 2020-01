Kameradschaft plant das neue Jahr

Die 52 Mitglieder starke Soldaten- und Reservistenkameradschaft Gleusdorf/ Poppendorf und Umgebung hielt ihre Hauptversammlung in Gleusdorf im Gemeinschaftshaus (alte Schule) ab. Vorsitzender Norbert Lohneiß ging in seinem Jahresbericht auf die Aktivitäten der Kameradschaft im verflossenen Geschäftsjahr ein. Von einem positiven Kassenstand berichtete Schatzmeister Albin Dorsch aus Poppendorf, wie die Vereinigung weiter mitteilte. Im weiteren Verlauf der Versammlung stellte Lohneiß eine Vorausplanung für das Jahr 2020 vor. Termine sind die Beteiligung am Sonntag, 12. Januar, an der BKV-Bezirksdelegiertenversammlung in Hallstadt und am 19. Januar die Winterwanderung nach Rentweinsdorf. Im Gemeinschaftshaus (alte Schule) in Gleusdorf wird am 28. Februar der Preisschafkopf abgehalten. Mit einer Abordnung beteiligt sich die Kameradschaft am 3. Mai an der 63. Soldaten-Friedenswallfahrt nach Vierzehnheiligen. Der Kleinkaliber-Wettkampf wird am 24. Mai und 7. Juni ausgetragen. Ein Vereinsausflug über drei Tage führt im Juli (oder August oder September) nach Prag. Die Kameradschaft plant ihr Jahresessen mit Preisverteilung des Kleinkaliber- Wettkampfs für den 17. Oktober im Dorfgemeinschaftshaus (alte Schule) in Busendorf. Für den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge wird im Oktober die Haussammlung durchgeführt, und am Volkstrauertag am 15. November wird am Ehrenmal in Gleusdorf der gefallenen und vermissten Kriegsteilnehmer gedacht. pv