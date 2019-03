Kameradschaft ehrt fleißigen Sammler

Bei der Jahreshauptversammlung der Krieger- und Soldatenkameradschaft Sachsendorf-Neuhaus erinnerte Vorsitzender Gerhard Stadter an das Vereinsgeschehen im abgelaufenen Jahr. Der Kameradschaft gehören 85 Mitglieder an. Stadter erinnerte an die Geburtstagsbesuche, die Teilnahme an den Feiern zum 50-jährigen Bestehen der Blaskapelle Neuhaus, an das 150-jährige Bestehen der Freiwilligen Feuerwehr Sachsendorf und das Jubiläum anlässlich des 120-jährigen Bestehens des Patenvereins Drosendorf-Voitmannsdorf. Der Vereinsausflug führte im vergangenen Jahr nach Volkach.

In seiner Vorschau für das laufende Jahr nannte der Vorsitzende u. a. die Teilnahme an den Feiern zum 130-jährigen Bestehen der Soldatenkameradschaft Aufseß sowie den Vereinsausflug nach Pilsen/Tschechien.

Stadter wies auch noch darauf hin, dass im nächsten Jahr die Erhöhung des Mitgliedsbeitrags ansteht. Bei der Kriegsgräbersammlung kamen in Sachsendorf 218 Euro und in Neuhaus 307,50 Euro zusammen.

Fünf Jahre gesammelt

Für fünfjährige Sammeltätigkeit für die Kriegsgräberfürsorge bekam schließlich Sven Huber, Schüler an der Staatlichen Gesamtschule Hollfeld, die bronzene Verdienstspange des Landesverbandes Bayern Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Die Ehrenurkunde überreichten Erster Bürgermeister Ludwig Bäuerlein und Zweiter Vorsitzender Alfred Rottmann. Petra Huber