Kameraden blicken auf aktives Jahr zurück

Die Reservistenkameradschaft Tiefenellern lud zur Jahreshauptversammlung ein. Fast 60 Kameraden und Familienmitglieder folgten dem Ruf nach Tiefenellern in den Saal der Brauerei Hönig.

Vorsitzender Markus Knoblach betonte in seiner Retrospektive, dass die RK auf ein aktives und vielseitiges Jahr zurückblicken könne. Der Schießsport, militärische Wettkämpfe, Vereinsleben, sicherheitspolitische Bildung, Ausflüge, die Teilnahme an Festzügen und die Abnahme der Prüfung des Deutschen Olympischen Sportabzeichen - für jeden sei etwas dabei gewesen. Höhepunkt des zurückliegenden Jahres war der traditionelle Pressackmarsch Ende Dezember in Herzogenreuth mit 135 Teilnehmern aus ganz Oberfranken.

Die RK erfreut sich zunehmenden Interesses und kann nach Aufnahme zahlreicher Neumitglieder nun 129 Mitglieder vorweisen. Im Auftrag des Verbandes der Reservisten der Bundeswehr (VdRBW) wurden der HG d.R. Johannes Pfeufer und der OG d.R. Raimund Engert für ihre 25-jährige Mitgliedschaft geehrt.

Der Vorstand dankte OTL d.R. Helmut Kummer für sein nun schon jahrzehntelanges Engagement als Leiter und Prüfer für das Deutsche Sportabzeichen, Jürgen Giel für seine Arbeit im Rahmen des Schießsports und der Freiwilligen Feuerwehr Tiefenellern für die verlässliche Unterstützung.

Familie Engert aus Geisfeld erhielt eine besondere Auszeichnung: Nach dem wiederholten Erreichen des goldenen Sportabzeichens zählt sie nun zu den erfolgreichsten Familien im Bereich des deutschen olympischen Amateursports. red